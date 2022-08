Inter, serve ritrovare la miglior difesa: a Inzaghi mancano due elementi

L’Inter dovrà migliorare necessariamente in difesa. Serve ritrovare compattezza perché il tempo è ormai scaduto. Inzaghi spera già di rivederla in vista a Lecce

RITROVARSI − Simone Inzaghi ha un compito arduo a soli quattro giorni dall’inizio del campionato: ritrovare la difesa. Precampionato deludente da questo punto di vista per l’Inter. I nerazzurri tra Lugano, Monaco, Lens, Lione e Villarreal hanno subito 10 gol. Tanti per una squadra che ha chiuso lo scorso anno come seconda miglior difesa del campionato e gli ultimi tre anni di Serie A come miglior difesa in assoluto con 103 reti totali al passivo. In vista di Lecce-Inter serve ritrovare lo smalto di un tempo.

I MOTIVI − I presupposti però non aiutano. Ad oggi il trio difensivo Skriniar, de Vrij, Bastoni non sta attraversando un periodo felice. Il tutto dovuto a questioni sia di campo che di extra-campo. Il protagonista è senza dubbio il gigante slovacco che tra continue voci di mercato e postumi da infortunio non è ancora tornato al 100% della forma. No Skriniar no party. L’Inter ha bisogno di ritrovare certezze e conferme dal difensore più forte del campionato. Non fa dormire sonni tranquilli neanche de Vrij, ancora alle prese con i fantasmi della passata stagione. L’olandese non mostra segni di recupero, anche col Villarreal è apparso poco in palla. A chiudere il reparto ci pensa il braccetto mancino Bastoni. Se i suoi due soci non ingranano comprensibilmente anche il campione d’Europa non riesce ad esprimersi al meglio. All’Inter mancano equilibrio e sicurezza, due elementi imprescindibili per un reparto arretrato.