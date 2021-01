VIDEO – Cagliari-Milan 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Zlatan Ibrahimovic Milan-Verona

Cagliari-Milan, posticipo della diciottesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Sardegna Arena.



NIENTE AGGANCIO – Cagliari-Milan 0-2 nel posticipo della diciottesima giornata di Serie A. Il Milan stacca di nuovo l’Inter, mantenendo i tre punti di vantaggio in classifica. Bastano sette minuti per sbloccare la situazione a Cagliari, col dodicesimo rigore in nemmeno un girone: contatto lieve fra Zlatan Ibrahimovic e Charalampos Lykogiannis, l’arbitro Rosario Abisso non ha dubbi. Lo svedese, al ritorno da titolare, trasforma senza difficoltà. Pochissima reazione dal Cagliari, con Radja Nainggolan non certo nella sua miglior versione. Al 52′ lancio di Davide Calabria (che nel primo tempo aveva colpito il palo interno) per Ibrahimovic, che controlla e di sinistro supera Alessio Cragno. L’assistente all’inizio segnala un fuorigioco, ma il VAR certifica come il gol sia regolare e quindi nuova doppietta per lo svedese. Nemmeno l’espulsione di Alexis Saelemaekers, che appena entrato prende due gialli in pochi minuti, cambia la storia del match, gestito dai rossoneri seppur in dieci. Di seguito il video con la sintesi di Cagliari-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.