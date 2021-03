VIDEO – Cagliari-Juventus 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Cristiano Ronaldo – Juventus (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images/OneFootball)

Cagliari-Juventus, posticipo pomeridiano della ventisettesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Sardegna Arena.



TRIPLETTA DOPO L’ELIMINAZIONE – Cagliari-Juventus 1-3 nel posticipo pomeridiano della ventisettesima giornata di Serie A. Dopo la fallimentare prova in Champions League col Porto la Juventus si rilancia e va a -1 dal Milan con una partita in meno. Il Cagliari dura dieci minuti, poi su corner salta solissimo di testa Cristiano Ronaldo e mette dentro. Il portoghese, al 14′, rischia seriamente il cartellino rosso per aver alzato la gamba col piede a martello prendendo Alessio Cragno coi tacchetti sul volto: per l’arbitro Gianpaolo Calvarese è solo giallo, il VAR non lo richiama. Così Cristiano Ronaldo può proseguire la sua partita, raddoppiando al 25′ su rigore procurato proprio per fallo del portiere. Al 32′ fa tripletta, in contropiede con la difesa rossoblù a spasso. Il Cagliari accorcia al 61′, con un cross di Gabriele Zappa per la girata vincente di Giovanni Simeone. Esultanza rabbiosa del Cholito, che non segnava addirittura dal 31 ottobre. Ma è una gioia effimera, prima sconfitta per Leonardo Semplici sulla panchina sarda. Di seguito il video con la sintesi di Cagliari-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.