VIDEO – Parma-Roma 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Parma-Roma. Photo by Stefano Nicoli/Speed Media/Icon Sportswire via Imago/OneFootball Icon210314011

Parma-Roma, match della ventisettesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ennio Tardini.



SPROFONDO GIALLOROSSO – Parma-Roma 2-0 nella ventisettesima giornata di Serie A. Il Parma si rilancia alla grande per la rincorsa salvezza, confermando i progressi delle ultime settimane. Al 9′ presa in infilata la difesa della Roma, con Dennis Man che scappa via a Marash Kumbulla e crossa per il piatto vincente del connazionale Valentin Mihaila. Proprio su Man fa un miracolo Pau Lopez in avvio di ripresa, su un tap-in nell’area piccola. Per la Roma è però una giornata da incubo, e su rinvio dal fondo Graziano Pellè riesce ad andare via, venendo travolto in area dal solito dannoso Roger Ibanez. È rigore, che Hernani (in assenza dello specialista Juraj Kucka squalificato) trasforma spiazzando Pau Lopez al 55′. Notte fonda per i giallorossi, anche il ritorno da titolare di Edin Dzeko non crea particolari sussulti. I gialloblù tornano a vincere, non succedeva dal 30 novembre col Genoa: un girone fa. Per i giallorossi brutto stop nella corsa per la Champions League. Di seguito il video con la sintesi di Parma-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.