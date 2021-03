Pecci: Â«Inter, controsenso che viene dal mercato. Giocatori al massimoÂ»

Pecci: «Inter, controsenso che viene dal mercato. Giocatori al massimo»

Eraldo Pecci

Eraldo Pecci esalta la forza fisica dell’Inter e l’applicazione dei giocatori, paradossalmente aumentata dopo il mercato (inesistente). Le parole dell’ex calciatore a “La Domenica Sportiva”.

PARADOSSO DI MERCATO – L’Inter sta rendendo al meglio in ogni individualità. Ed Eraldo Pecci sottolinea come ciò sia avvenuto dopo il mercato, inesistente, di gennaio. Una sessione in cui non arrivano nuovi giocatori nella rosa nerazzurra. E che costringe quindi Antonio Conte a puntare sui tesserati a disposizione, come Ivan Perisic e Christian Eriksen. Ecco l’elogio dell’ex calciatore: «Sembra un controsenso, perché l’Inter è esplosa quando hanno detto che al mercato non potevano giocare nessuno. E ha tirato fuori il massimo da tutti i giocatori. La verità è che l’Inter è fisicamente forte».