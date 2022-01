VIDEO – Cagliari-Fiorentina 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Cagliari-Fiorentina, anticipo mattutino della ventitreesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Unipol Domus.



PUNISCE L’EX – Cagliari-Fiorentina 1-1 nell’anticipo mattutino della ventitreesima giornata di Serie A. In una partita ricca di colpi di scena il Cagliari spreca la superiorità numerica e manca la possibilità di uscire dalla zona retrocessione. Eppure è della Fiorentina la prima recriminazione, perché in avvio Alvaro Odriozola si procura un rigore (fallo di Raoul Bellanova) ma Cristiano Biraghi se lo fa parare da Boris Radunovic. Secondo rigore sbagliato di fila dai viola, dopo quello di Dusan Vlahovic nel 6-0 al Genoa di lunedì. Poi due legni per il Cagliari: palo di Joao Pedro in diagonale, traversa di Razvan Marin su punizione deviata da Nikola Milenkovic appena prima dell’intervallo. Dopo il riposo Cagliari avanti, con Joao Pedro al 47′ di testa su corner di Gaston Pereiro. Gran coordinazione del numero 10, ma il suo match non prosegue bene. Odriozola lo anticipa di mano a metà ripresa, è rigore e rosso ma (come nel primo tempo) vince il portiere: Pietro Terracciano ferma proprio Joao Pedro. E al 74′ la Fiorentina punisce il Cagliari pur in dieci, con un diagonale in contropiede dell’ex Riccardo Sottil. Esultanza polemica per il classe 2000, fischiato dai suoi tifosi della scorsa stagione. Alla fine lo spreco è più dei rossoblù che dei viola.

Video con gli highlights di Cagliari-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.