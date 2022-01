Parolo: «Caicedo all’Inter? Vuole andare di corsa! Manca solo una cosa»

Parolo anticipa il possibile arrivo di Caicedo all’Inter entro il 31 gennaio. Da Sunday Night Square su DAZN l’ex centrocampista, compagno dell’ecuadoriano alla Lazio, dà un annuncio di mercato.

ACQUISTO VICINO? – Felipe Caicedo può essere il rinforzo per Simone Inzaghi all’Inter. Che qualcosa esista ne parla il suo ex compagno Marco Parolo: «So che domani c’è un summit che ne parla. Lui vuole andare di corsa, bisogna trovare solo la formula».

LA SCELTA – Parolo valuta come Inzaghi gestiva partite come Inter-Venezia: «Quando c’erano queste partite era sempre cercare Sergej Milinkovic-Savic. Edin Dzeko, secondo me, non l’avrebbe mai tolto. È bravissimo, un grande allenatore. È stato un segnale di quello che è lo spirito dell’Inter, di quello che si è creato col mister: non ce n’è uno che parla in maniera negativa. Anche Alexis Sanchez, che ha detto di essere un leone in gabbia, è contento del minutaggio che ha».

DI PUNTA – In attesa di Caicedo, Parolo parla del presente e passato dei centravanti dell’Inter: «Io penso che Romelu Lukaku avrebbe fatto quello che sta facendo Dzeko, se non di più per il valore del giocatore. Il gioco di Inzaghi ha portato la squadra ad alzarsi, a essere più dentro l’area. A volte Inzaghi ama anche ripartire: dava più alternative. Tutti i giocatori con cui ho parlato mi dicevano che quello che soffrivano di più era Dzeko. Per esempio Stefan de Vrij e Francesco Acerbi. Dzeko ti mette in difficoltà su tutti gli aspetti, poi quest’anno sta avendo più continuità del gol. Lukaku ha uno strapotere fisico, la differenza sta lì».