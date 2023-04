VIDEO – Benfica-Inter, riviviamo i tre precedenti tra le due squadre

Benfica e Inter si sono incontrate solamente tre volte in tutta la loro storia. Di seguito il video pubblicato dal club nerazzurro attraverso il suo canale ufficiale Twitter.

PRECEDENTI – Quello di martedì 11 aprile sarà il quarto incontro in competizioni europee tra Inter e Benfica. Nei tre precedenti i nerazzurri hanno ottenuto due vittorie e un pareggio: l’ultima sfida risale alla stagione 2003/04, quando le due squadre si affrontarono negli ottavi della Coppa UEFA (0-0 a Lisbona, 4-3 a San Siro). Inter e Benfica si sono affrontate una volta sola tra Coppa dei Campioni e Champions League: si tratta della finale della stagione 1964/65, vinta 1-0 dall’Inter con un gol di Jair.

