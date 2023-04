Brozovic, contro il Benfica servirà un ritorno alle origini

Il giorno di Benfica-Inter e finalmente arrivato e i nerazzurri con questo match si giocano gran parte della stagione. Questa sera sarà fondamentale velocizzare il gioco in uscita ed essere precisi con i passaggi per evitare ciò che è avvenuto con il Porto al ritorno. In questo potrebbe essere decisiva la tecnica e la capacità di vedere calcio di Marcelo Brozovic.

SERVE CRESCERE − L’Inter questa sera contro il Benfica è attesa a una delle imprese che spesso gli sono riuscite nell’annata in Champions League. In Portgallo servirà infatti una squadra diversa da quella vista nelle ultime giornate di campionato. Bisognerà cercare di rimanere compatti, attenti, e allo stesso tempo evitare di abbassarsi troppo verso l’area di Onana per non concedere troppo campo al gioco veloce dei portoghesi. Inoltre la squadra in fase di ripartenza dovrà evitare i numerosi errori che si erano visti nel match di ritorno contro il Porto. Oltre a essere molto più rapidi e imprevedibili in fase di possesso palla.

INCOGNITA − La presenza di Brozovic dal primo minuto potrebbe essere decisiva in tal senso. Se infatti il croato dovesse offrire una prestazione sulla falsa riga di quelle degli anni passati, per l’Inter la partita potrebbe mettersi sui binari giusti. Il centrocampista, quando è in forma, è in grado di far guadagnare alla squadra un tempo di gioco in uscita grazie alla sua abilità di tenere palla e saltare la prima pressione avversaria con verticalizzazioni improvvise. Inoltre la sua capacità leggere i momenti può essere decisiva per capire quando è più conveniente rallentare il possesso e quando velocizzarlo. L’unica incognita potrebbe essere legata alla sua forma. In questa stagione infatti non è quasi mai riuscito a rendere al meglio, e per questo non possiamo sapere quale versione di Brozovic scenderà in campo.