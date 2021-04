VIDEO – Benevento-Udinese 2-4, Serie A: gol e highlights della partita

Benevento-Udinese, anticipo mattutino della trentatreesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ciro Vigorito.



NEI GUAI – Benevento-Udinese 2-4 nell’anticipo mattutino della trentatreesima giornata di Serie A. Il Benevento crolla ancora e adesso deve iniziare a guardarsi seriamente le spalle. All’Udinese bastano nemmeno quattro minuti per segnare, con un filtrante di Rodrigo de Paul sul quale si inserisce Nahuel Molina che incrocia per il vantaggio. Al 31′ il raddoppio: Roberto Pereyra da destra mette in mezzo, controlla al limite Tolgay Arslan che piazza lo 0-2. Si riprende e Juan Musso abbatte Gianluca Lapadula, rigore che Nicolas Viola trasforma al 34′. Il Benevento spinge in chiusura di tempo, ma dopo l’intervallo l’Udinese riporta a due i gol di vantaggio. Segna un altro difensore, Jens Stryger Larsen, di testa su cross di De Paul al 49′. Due pali in pochi secondi: prima Adolfo Gaich da due passi a seguito di un corner, poi Pereyra sul contropiede seguente. Luca Gotti fa poi entrare Jayden Braaf, che al 73′ diventa il primo 2002 ad andare in gol in questa Serie A con un sinistro sul primo palo dopo aver saltato Kamil Glik sulla linea di fondo. Dieci minuti dopo segna Lapadula, con un tiro deviato, ma è troppo tardi per i sanniti. Di seguito il video con la sintesi di Benevento-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.