Darmian ci prende gusto: la sua esultanza dopo Inter-Verona

Matteo Darmian si rivela l’uomo decisivo di Inter-Verona, firmando il gol della vittoria. Il nerazzurro rivive l’intera esultanza.

NON C’È DUE SENZA TRE – Matteo Darmian sale a tre gol in campionato con la maglia dell’Inter. Uno splendido vizio per l’esterno nerazzurro, che in carriera aveva appena 10 gol prima di vestire il nerazzurro. E dopo il Cagliari, abbatte anche il Verona, con un’azione simile. Stavolta però l’assist di Achraf Hakimi arriva più indietro, e quindi il 36 deve piazzare bene il destro per firmare l’1-0. Ecco il post Instagram con cui il laterale rivive la gioia del gol a fine partita:

