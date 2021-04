Inter, San Siro fortino inespugnabile: col Verona tredicesima di fila

La vittoria di oggi per 1-0 in Inter-Verona, grazie alla rete di Matteo Darmian (vedi articolo), dimostra ancora una volta come i nerazzurri abbiano trasformato San Siro in un vero e proprio fortino. Quella di oggi è infatti la tredicesima vittoria consecutiva in casa.

FORTINO INESPUGNABILE – Dopo la sconfitta contro il Milan all’andata e il pareggio contro il Parma, l’Inter ha trasformato San Siro in un vero e proprio fortino inespugnabile. La squadra di Antonio Conte ha infatti vinto oggi contro il Verona (grazie alla rete di Matteo Darmian) la tredicesima partita consecutiva tra le mura di casa. Un risultato che, nei top cinque campionati europei, nessuno ha raggiunto in questa stagione. Punti importantissimi per la squadra in questa cavalcata verso la vittoria finale. Una striscia che va a sommarsi a un girone di ritorno fin qui da imbattuti, con dodici vittorie e due pareggi (contro Napoli e Spezia).