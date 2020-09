VIDEO – Benevento-Inter, il precedente: Brozovic mattatore della sfida

In vista di Benevento-Inter di domani sera – recupero della prima giornata del campionato di Serie A – riviviamo insieme l’ultimo precedente giocato allo stadio Vigorito dalle due squadre, il primo ottobre 2017.

DOPPIETTA – Il primo e fin qui ultimo Benevento-Inter giocatosi in Serie A, risale al primo ottobre 2017. I nerazzurri, ospiti allo stadio Ciro Vigorito, mettono subito la gara sui binari giusti grazie a Marcelo Brozovic. Prima tramite un colpo di testa su assist di Antonio Candreva, poi pennellando in modo magistrale una punizione dal limite. A nulla vale la rete di D’Alessandro al termine del primo tempo, con la sfida che si chiude con il risultato di 1-2. Domani la squadra allenata da Antonio Conte sarà di nuovo in Campania per affrontare la compagine guidata da Filippo Inzaghi. Riviviamo insieme gli higlights dell’ultimo incrocio, in attesa della sfida.

Fonte – YouTube, Canale ufficiale Inter