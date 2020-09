VIDEO – Benevento-Inter, nerazzurri in viaggio per la...

VIDEO – Benevento-Inter, nerazzurri in viaggio per la Campania

Condividi questo articolo

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Con un video pubblicato dal profilo “Twitter” ufficiale della società, l’Inter ha mostrato le immagini della partenza della squadra alla volta di Benevento in vista della partita di domani

VIAGGIO – Partenza per la Campania per i nerazzurri in vista di Benevento-Inter, recupero della prima giornata della Serie A 2020-2021. Di seguito le immagini mostrate dall’account “Twitter” ufficiale della società, con un Arturo Vidal in grande spolvero.