VIDEO – Bastoni: «Orgoglioso, con lavoro di tutti arrivati a questo risultato»

Alessandro Bastoni ha parlato della vittoria dello scudetto da parte dell’Inter dicendosi orgoglioso di questo gruppo nerazzurro.

SCUDETTO – Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, celebra con questo post, al cui interno si trova un video con i momenti salienti della sua stagione, la vittoria dello scudetto. “Si conclude una stagione straordinaria! Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo meraviglioso, con il lavoro di tutti siamo arrivati a questo fantastico risultato! Ci tengo a ringraziare chi ha reso possibile realizzare questo sogno! Grazie al mister e a tutto il suo staff, grazie ai miei compagni e grazie a chi, dietro le quinte, lavora tutti i giorni per questa squadra. Infine un ringraziamento speciale per voi tifosi nerazzurri, grazie per esserci stati sempre vicini, grazie per aver reso unico questo momento“.