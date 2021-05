FOTO – Festa Inter, Conte sorride e batte le mani: «Semplicemente grazie»

Antonio Conte celebra la conquista dello scudetto con video, in cui lo si vede sorridere e battere le mani di fronte ai tifosi dell’Inter.

STORIES – Storie Instagram da parte di Antonio Conte. L’allenatore dell’Inter ha pubblicato video sul proprio profilo provenienti della festa di ieri per lo scudetto nerazzurro (vedi un video IN). Nei filmati in questione il tecnico salentino si trova nella Torre 4 di San Siro di fronte alla folla di tifosi che in coro urlano il suo nome mentre Conte sorride e batte le mani. A seguire uno screenshot del video, su cui si legge il ringraziamento dell’allenatore. “Semplicemente… grazie“.