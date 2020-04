VIDEO – Barella, prima metà di stagione da urlo con l’Inter!

Condividi questo articolo

Nicolò Barella è arrivato all’Inter nell’estate 2019, dopo una lunga trattativa e con un esborso importante da parte del club nerazzurro. Dopo i primi sei mesi di stagione, l’investimento ha un saldo positivo. Per il 23enne italiano, 3 gol e 5 assist nelle prime 29 gare con l’Inter. Ecco i migliori momenti di questa metà di stagione, nel video pubblicato dall’Inter.

INSTANCABILE – Nicolò Barella è già di diritto un beniamino dei tifosi dell’Inter. Un amore conquistato con una corsa instancabile, in ogni zona del campo; con tackle spesso duri ma mai banali e inutili; e con gol, precisamente tre, di pregevolissima fattura. Una stagione iniziata dopo una prolungata trattativa con il Cagliari, riuscito a spuntare una cifra record per il gioiello costruito in casa. Barella arriva a MIlano in prestito oneroso (12 milioni di euro), con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni, e bonus per altri 12 milioni. Un totale di 49 milioni che iscrive il giovane italiano nella top5 dei nerazzurri più costosi di sempre. Una cifra che perplime moltissimi tifosi, che presto si ricredono grazie ad una serie di prestazioni enormi di Barella in nerazzurro. Ecco il video YouTube dell’Inter con i migliori momenti di Barella: