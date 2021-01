VIDEO – Baggio mette la firma in tutti i gol dell’Inter nel 5-1 al Cagliari

Roberto Baggio Inter-Real Madrid

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 24 gennaio 1999. Contro il Cagliari Roberto Baggio firma la rimonta nerazzurra, siglando due reti ed entrando in altre tre.

SUPERIORITÀ – Inter-Cagliari del 24 gennaio 1999 inizia con un piccolo incidente di percorso. Al 3′ infatti è la squadra ospite a passare in vantaggio, con Roberto Muzzi che trafigge Gianluca Pagliuca su una respinta. I nerazzurri ci mettono un po’ a carburare, ma al 30′ arriva l’1-1. La firma è di Roberto Baggio, che segna il pareggio direttamente su punizione, dai venti metri circa. La gara torna in parità, e nella ripresa l’Inter dilaga. Al 58′ ancora Baggio batte benissimo una punizione dal limite: la palla colpisce sulla traversa, e sulla ribattuta Dario Simic trova il primo gol con l’Inter, a porta vuota. Passano nove minuti, il 10 batte un angolo dalla destra, Benoit Cauet allunga malamente verso il centro dell’area dove Diego Simeone spinge in rete di testa. Un difensore del Cagliari respinge il pallone, che però è già oltre la linea di porta: 3-1 per i nerazzurri. Dopo soli cinque minuti ancora Baggio serve l’assist per il 4-1: punizione dal lato destro dell’area e tuffo perfetto di Simeone, che trova la doppietta. Il 5-1 finale, che arriva al 78′, vale la doppietta anche per Baggio, MVP senza storie della gara: il 10 piazza un destro sul primo palo dall’interno dell’area, Alessio Scarpi non può nulla. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” rivediamo le cinque reti nerazzurre: