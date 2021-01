McKennie: Â«Inter e Milan hanno perso punti. SarÃ  lotta fino alla fineÂ»

McKennie: «Inter e Milan hanno perso punti. Sarà lotta fino alla fine»

Weston McKennie ha parlato ai microfoni di “DAZN” al termine di Juventus-Bologna, sfida vinta dai bianconeri per 2-0. Il centrocampista bianconero si è espresso sulla lotta scudetto che coinvolge Inter e Milan

RECUPERO – Queste le parole di Weston McKennie: «È stata una vittoria importante, abbiamo visto come ieri Inter e Milan hanno perso punti, per noi è molto importante. Prendere i tre punti oggi era fondamentale. Sarà una corsa fino alla fine per lo scudetto e vedremo chi ci crederà di più».