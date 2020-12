VIDEO – Adriano sovrasta Vieri: l’Inter torna a vincere il derby e al 92′!

Adriano Leite Ribeiro

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro all’11 dicembre 2005. Nel derby di andata contro il Milan, i nerazzurri si impongono 3-2: doppietta di Adriano e rete di Martins.

ALL’ULTIMO – Adriano Leite Ribeiro apre e chiude nel migliore dei modi il derby tra Inter e Milan dell’11 dicembre 2005. Il brasiliano è il trascinatore nerazzurro, e trova l’1-0 già al 24′, su calcio di rigore. Il fallo lo commette Alessandro Nesta, che colpisce di mano il pallone cadendo in area. Al 39′ però, sempre su calcio di rigore, accorciano i rossoneri con Andriy Shevchenko. Il derby è infiammato, con l’Inter leggermente più pericolosa nelle folate offensive. Il 2-1 nerazzurro arriva al quarto d’ora della ripresa, e a propiziarlo è ancora Adriano. Il numero 10 batte una punizione fortissima dai 25 metri, e Dida non trattiene la palla sulla quale si avventa Obafemi Martins, che scaglia in porta con facilità. L’Inter non riesce però a chiudere la partita, e il Milan trova il pareggio all’83’. Su punizione dalla destra, Jaap Stam svetta in area e incorna il 2-2. Un match che sembra finito, ma non per Adriano. Al 92′ i nerazzurri guadagnano un corner dalla sinistra, e proprio l’Imperatore trova il 3-2, di testa, saltando sopra all’ex compagno Christian Vieri. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” tutti gli highlights della partita: