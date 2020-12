Trevisani: “Inter, due danni dall’eliminazione. Con Conte è peggiorata!”

Condividi questo articolo

Riccardo Trevisani

Trevisani analizza i risvolti dell’eliminazione dell’Inter dalla Champions League, con l’ultimo posto nel Gruppo B. Il giornalista, nel corso di “Terzo Tempo Europa”, dà buona parte delle responsabilità a Conte. Ecco le sue parole.

ZERO ALIBI – Riccardo Trevisani non giustifica il fallimento europeo: «Non c’entra niente la traversa, il palo o altro. Contano i risultati: oggi l’Inter, tra la Champions League di quest’anno e dell’anno scorso, ha fatto terzo e quarto posto in due gironi dove poteva passare. C’è un danno nella fascia europea dell’anno prossimo, per gennaio col mercato. Venticinque giocatori dovranno giocare campionato e Coppa Italia. La situazione si può sistemare vincendo lo scudetto, ma in un anno e quattro mesi vedo l’Inter peggiorata con Antonio Conte: non è migliorata in niente. Siamo stati abituati da Conte a vedere sempre il massimo dalle sue squadre. Oggi possiamo dire che sono più o meno pari gli organici di Inter e Juventus, ma il bilancio dell’anno e mezzo rispetto a quanto ci ha abituato Conte».