Marani: “Inter, niente attenuanti! Per Conte ora obiettivo irrinunciabile”

Matteo Marani

Matteo Marani sospende il giudizio su Conte, nonostante l’Inter sia malamente uscita dalla Champions League. Il giornalista, ospite di “Terzo Tempo Europa” su Sky Sport, vuole vedere come si comporteranno i nerazzurri ora in Serie A.

FUORI DA TUTTO, O QUASI – Per Matteo Marani c’è ancora una ciambella di salvataggio: «L’Inter, in questo momento, ha il piacere e il dovere di affrontare il campionato in maniera diversa. Non ci sono più attenuanti e distrazioni di nessun tipo: l’Inter si deve concentrare sul campionato e vincerlo. Due settimane fa l’Inter era fuori dalla Champions League, poi ha fatto una grande impresa, è tornata in corsa ed è riuscita a riperderla. Questo spesso succede a questa squadra, che si fa male da sola. Io credo che non giudicheremo Conte sul lato europeo: tutto il giudizio va sul campionato. Conte non è stato preso per far bene in Europa, ma per vincere in campionato. L’obiettivo è lo scudetto, a questo punto irrinunciabile. C’è un problema nel percorso, che mancheranno i soldi a gennaio per fare mercato: la notizia peggiore dell’eliminazione è l’aspetto economico. Sarà giudicato sul campionato e non può esimersi: adesso sono finite le schermaglie, le tattiche verbali. Può dire quello che vuole Conte e l’Inter, ma dopo questo girone di Champions League l’Inter deve vincere il campionato. Io continuo a pensare che il giudizio definitivo sull’Inter di Conte lo misureremo sul campionato, ma non voglio alleggerire le responsabilità».