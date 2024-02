VIDEO – Verona-Juventus 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Juventus, anticipo della venticinquesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



SPROFONDANO! – Verona-Juventus 2-2 nell’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A. La Juventus prosegue nel suo crollo: due punti nelle ultime quattro partite. Dopo dieci minuti il Verona passa con una prodezza di Michael Folorunsho, che si coordina al volo su angolo respinto e dai sedici metri di sinistro non lascia scampo a Wojciech Szczesny. Gol spettacolare quello del numero 90 dell’Hellas, imparabile. I bianconeri pareggiano al 28′, su rigore per fallo di mano di Jackson Tchatchoua trasforma Dusan Vlahovic con una conclusione potente. Ma è un pomeriggio molto complicato per la Juventus, che al 52′ va di nuovo sotto: Tomas Suslov subisce fallo ma riesce a far proseguire per Tijjani Noslin, bravo a piazzare sotto le gambe di Szczesny. Il Verona si illude solo per tre minuti, poi sbaglia un disimpegno e su cross da destra Adrien Rabiot a incrociare firma il 2-2. Un risultato che però non cambia più, nonostante un’occasione per Federico Chiesa nel finale. Juventus a -9 dall’Inter capolista (con una partita in più) e rischia di essere superata anche dal Milan.

VERONA-JUVENTUS – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Verona-Juventus dal canale ufficiale YouTube del Verona.