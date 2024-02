Parolo: «Inter 80%, solo una può dire qualcosa. Tanti jolly in mano»

Parolo lascia il 20% di possibilità che l’Inter non completi l’opera, dopo che la capolista si è portata a +9 sulla Juventus seconda con una partita in meno. Su DAZN, l’ex centrocampista prova a tenere aperto il campionato.

QUASI FATTA – Marco Parolo non chiude il discorso: «Per me 80% l’Inter ha già lo scudetto cucito. Il 20% al Milan, che è l’unica che può dare continuità e ha ancora lo scontro diretto. Ma 80% è perché 100% non lo puoi dare a metà febbraio: è sulla buona strada l’Inter, soprattutto per la dimostrazione di forza che ha dato. Penso che le partite dell’Inter contro Salernitana e Roma abbiano pesato nei giocatori della Juventus: vedono la dimostrazione di forza e si chiedono “Dove andiamo?” Questo psicologicamente ti ammazza».

ULTIMA CHANCE – Parolo spiega perché per lui c’è ancora un minimo di dubbio, nonostante la classifica eloquente: «A marzo c’è questo ciclo dell’Inter che può vivere più serenamente, ma dovesse trovarsi a sette punti sul Milan c’è ancora il derby come unica chance per far rimanere aperto questo campionato. Ha talmente tanti jolly in mano l’Inter che può permettersi di sprecarne qualcuno. La differenza tra loro e le altre è altissima, anche come capacità di leggere l’avversario: si sanno adattare, sanno difendere blocco basso e attaccare centralmente. È tutto un qualcosa che è stato messo nel tempo dentro un sistema da parte di Simone Inzaghi, che negli anni è andato a inserire qualcosa nel suo gioco. Ha tante consapevolezze, la società ha preso giocatori adatti».