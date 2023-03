VIDEO – Sassuolo-Spezia 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Spezia, anticipo della ventisettesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



LA STRISCIA PROSEGUE – Sassuolo-Spezia 1-0 nell’anticipo della ventisettesima giornata di Serie A. Non è debordante come contro la Roma domenica scorsa, ma il Sassuolo ottiene lo stesso la quarta vittoria consecutiva. Domenico Berardi sfiora l’eurogol al 34′, con un gran sinistro a giro dal limite sulla traversa. Sull’azione seguente calcia d’esterno, l’effetto è però a uscire e la palla va a lato. A un passo dall’intervallo Bartlomiej Dragowski evita allo Spezia di capitolare respingendo un colpo di testa a botta sicura di Matheus Henrique da due passi. Il portiere ospite si ripete a inizio ripresa su un destro di Rogério. A metà ripresa tiro di Armand Laurienté e “parata” di Kelvin Amian, che si sostituisce al proprio estremo difensore. Il VAR richiama l’arbitro, il rigore per il Sassuolo è netto e lo trasforma Berardi al 71′. Non calcia benissimo, ma stavolta Dragowski non para come su Lautaro Martinez. A seguire sono Davide Frattesi (discesa e tiro alto) e Abdou Harroui (tiro da fuori sul palo) a sfiorare il raddoppio.

Video con gli highlights di Sassuolo-Spezia dal canale ufficiale YouTube del Sassuolo.