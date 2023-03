Prima Pagina IN Edicola: Inter-Juventus, Di Maria sa come si fa

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Capello legge il sorteggio di Champions League e si spinge fino a Istanbul: «Napoli da finale. L’Inter supera il Benfica se si mette a fare sul serio, è la più forte d’Italia».

TUTTOSPORT

Inter-Juventus, El Fideo sa come si fa. Allegri lo ha risparmiato a Friburgo per catenarlo domani sera a San Siro: le grandi rivalità ispirano Angel, spesso decisivo nei big match. Anche Chiesa scalpita per il ritorno al gol.

Milan-Napoli nei quarti, poi altro derby? Sorrisi Champions. Serie A in semifinale. Chi passa trova la vincente di Benfica-Inter.