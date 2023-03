Ventola: «Inter un vantaggio contro squadre come il Benfica»

Nicola Ventola si gode il momento straordinario delle italiane impegnate in Europa e non pensa al bel gioco ma ai risultati. L’ex giocatore dell’Inter ne ha parlato in diretta alla BoboTV su Twitch.

MOMENTO STRAORDINARIO – Ventola parla dei sorteggi di Champions League soffermandosi sulla sfida tra i nerazzurri e i portoghesi: «L’Inter ha passato il turno contro Barcellona e Bayern Monaco ma in campo la differenza si vedeva. Col Porto non meritava, però è andata avanti. Il Napoli è l’unica squadra ad aver fatto veramente bene, però da italiano mi godo il momento. Mi riempie di orgoglioso vedere sei italiane a questo punto delle competizioni europee, ti fa sognare. Adesso chiunque può vincere. Anche se il Benfica ha fatto vedere cose straordinarie, resto dell’idea che l’Inter contro grandi squadre sa usare la sua geometria e forza di attaccare con i giocatori che ha, i nerazzurri possono passare il turno».