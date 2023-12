VIDEO – Monza-Juventus 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Monza-Juventus, anticipo della quattordicesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’U-Power Stadium.



UN’ALTRA SFANGATA – Monza-Juventus 1-2 nell’anticipo della quattordicesima giornata di Serie A. La Juventus resterà almeno fino a domani sera in testa, pur facendo l’ennesima prestazione mediocre e sfangandola al 94’. Contro il Monza succede di tutto all’inizio e alla fine, per l’1-2 che cambia (per ora) la classifica. Dopo nove minuti lancio lungo per Andrea Cambiaso, che cade appena toccato da Georgios Kyriakopoulos ma quanto basta all’arbitro Michael Fabbri per dare un rigorino. Dal dischetto Michele Di Gregorio si supera su Dusan Vlahovic, sia sulla prima conclusione sia sulla ribattuta. Ma il problema per il portiere scuola Inter è che la palla finisce in angolo, batte in mezzo Hans Nicolussi Caviglia e di testa Adrien Rabiot sovrasta Roberto Gagliardini per lo 0-1 al 12’. Da lì, come accaduto praticamente sempre, la Juventus si piazza dietro e riesce a gestire. Il Monza per 92’ non tira mai in porta, mostrando evidenti difficoltà a superare la linea Maginot piazzata da Allegri davanti a Wojciech Szczesny. Nel finale si ferma Gleison Bremer, problema alla coscia destra e condizioni da valutare. Ma nel secondo minuto di recupero Valentin Carboni, prestito Inter subentrato, da destra fa partire un cross che non trova compagni ma inganna Wojciech Szczesny. È l’incredibile 1-1, ma al 94’ Rabiot scappa via a destra e trova Federico Gatti che al secondo tentativo (dopo aver ciccato il primo) trova l’1-2. Valentin Carboni prova una magia successiva da trenta metri, palla fuori di un soffio. La Juventus è in testa, in attesa di Napoli-Inter, in maniera incredibile.

Video con gli highlights di Monza-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.