Taremi e Djalò, due colpi a zero prioritari per l’Inter: le tempistiche – TS

L’Inter ha già individuato le occasioni di mercato a parametro zero su cui puntare, Taremi e Djalò. Per TuttoSport le priorità sono due, con due diverse possibili tempistiche.

A ZERO – Anche quest’anno l’Inter non si lascerà di certo sfuggire la possibilità di prendere dei talenti a parametro zero. In questo senso i nomi che avranno una priorità nella lista stilata per il mercato sono quelli di Mehdi Taremi e di Tiago Djalò. Entrambi hanno un contratto in scadenza con i rispettivi club al termine della stagione 2024 e, sempre entrambi, sono una vecchia conoscenza dell’Inter, che da tempo li segue.

ATTACCO – In Viale della Liberazione, infatti, si era già valutato Taremi nel corso della scorsa estate, prima dell’affondo su Marko Arnautovic. L’attaccante del Porto resta ancora un obiettivo nerazzurro, che potrebbe essere raggiunto anche già quest’inverno, se Simone Inzaghi dovesse averne bisogno. Ma, stando a quanto dichiara TuttoSport, è difficile che il club portoghese possa lasciarlo a gennaio. Molto più probabile, dunque, un accelerazione dell’Inter a partire dal mese successivo.

DIFESA – Oltre a Taremi, anche Tiago Djalò resta in cima alla lista di Piero Ausilio, che da prima dell’addio di Milian Skriniar ruota intorno all’orbita del difensore del Lille. Il calciatore portoghese, che arriverebbe all’Inter a costo zero, escluse le spese di commissione, fra tutti i profili sul mercato era stato individuato dal club nerazzurro nell’estate del 2022 come sostituto dello slovacco, promesso sposo del PSG. Per Djalo il momento giusto per approdare a Milano, sponda Inter, potrebbe essere proprio la prossima estate.

Fonte: TuttoSport – F. M.