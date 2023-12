Inter, risposte positive dall’infermeria: Inzaghi con due speranze – CdS

Continua il lavoro di recupero dei due infortunati dell’Inter, Pavard e Bastoni. Corriere dello Sport aggiorna sulle tempistiche dei rientri dei giocatori di Inzaghi.

INFERMERIA – Simone Inzaghi riceve notizie rassicuranti non solo dal campo ma anche dall’infermeria. Ci sono buone probabilità che gli infortunati dell’Inter possano recuperare prima del previsto. Stando, infatti, agli aggiornamenti riportati dal Corriere dello Sport, Benjamin Pavard sta continuando ad allenarsi sul campo, attraverso un lavoro personalizzato, e salvo imprevisti già prima di Natale dovrebbe essere a disposizione di Inzaghi. Anche dall’infortunato Alessandro Bastoni arrivano segnali confortanti, ma non così tanto da vederlo nella lista dei convocati dell’Inter per la sfida contro il Napoli. Negli ultimi giorni ci sono stati evidenti miglioramenti fisici, ma probabilmente non sarà in panchina al Maradona. La spera di Inzaghi, dunque, è di riavere a disposizione Bastoni per la prossima sfida in programma e Pavard entro metà dicembre.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia