Napoli-Inter, Inzaghi torna sulle certezze: la probabile formazione – CdS

In Napoli-Inter ritorni importanti dal 1′ per la squadra di Inzaghi. Secondo TuttoSport l’allenatore nerazzurro, dopo il riposo in Champions League, tornerà ad affidarsi al suo classico 11.

PROBABILEFORMAZIONE – In Napoli-Inter Simone Inzaghi torna a contare sui sui classici titolari, dopo la parentesi di Champions League con l’ampissimo turnover. Nella quattordicesima sfida di Serie A partiranno dal 1′ gli stessi che hanno provato a fronteggiare la Juventus nell’ultimo turno di campionato. Si rivedrà in campo, dunque, Yann Sommer, che contro il Benfica aveva lasciato il posto ad Emil Audero, come anche Denzel Dumfries. Dopo esser restato a Milano, a riposo per affaticamento nella trasferta di Lisbona, questa sera l’olandese al Maradona ci sarà. Di seguito tutta la probabile formazione nerazzurra scelta da Inzaghi per Napoli-Inter.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, De Vrij; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez;