VIDEO – Lazio-Torino 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Torino, anticipo della trentunesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



LA GRANDE SORPRESA – Lazio-Torino 0-1 nell’anticipo della trentunesima giornata di Serie A. Dopo sette vittorie (quattro consecutive) e un pareggio in campionato si ferma la serie positiva della Lazio, che ora rischia di essere scavalcata dalla Juventus. Eppure potrebbe segnare al 28”, quando su colpo di testa di Mattia Zaccagni si fa sfuggire il pallone Vanja Milinkovic-Savic ritrovandolo sulla linea. Nemanja Radonjic ha la palla buona per far passare il Torino al 20′, lo ferma di piede Ivan Provedel. Il portiere della Lazio è però molto più approssimativo, quando al 43′ un sinistro non certo irresistibile da circa trenta metri di Ivan Ilic lo sorprende e vale il vantaggio ospite. Maurizio Sarri rompe gli indugi e fa entrare Ciro Immobile al 53′, appena sei giorni dopo l’incidente in auto che ha avuto. A rischiare di segnare di più è però il Torino, ancora con Radonjic murato da Provedel. A poco più di tre minuti dal 90′ sfiora il raddoppio Alessandro Buongiorno di testa su corner (alto), il lungo recupero non cambia la storia della partita.

Video con gli highlights di Lazio-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.