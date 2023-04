VIDEO – Salernitana-Sassuolo 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Salernitana-Sassuolo, anticipo della trentunesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arechi di Salerno.



A SENSO UNICO – Salernitana-Sassuolo 3-0 nell’anticipo della trentunesima giornata di Serie A. Dopo ben sei pareggi consecutivi la Salernitana ritrova la vittoria. Otto minuti per sbloccare il punteggio, con angolo corto per Antonio Candreva e cross dove il colpo di testa di Norbert Gyombér è corretto in rete sempre di testa dall’altro difensore Lorenzo Pirola. Non c’è reazione del Sassuolo, che anzi incassa il raddoppio al 20′ con una sponda di Erik Botheim per l’inserimento di Boulaye Dia che vale il 2-0. Nella ripresa gli ospiti provano a riaprire la partita, ma senza esito. Al 65′ bella combinazione, Dia serve fuori area Lassana Coulibaly il cui destro piazzato dai diciotto metri chiude i conti. Il resto della partita è ordinaria amministrazione, con Guillermo Ochoa che mantiene la porta inviolata con una bella parata su Kristian Thorstvedt. Ottavo risultato utile consecutivo per la Salernitana, il Sassuolo si ferma a sei giorni dall’aver battuto la Juventus.

Video con gli highlights di Salernitana-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube del Sassuolo.