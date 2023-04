Zara: «Lukaku, score in campionato desolante! L’Inter lo aspetta»

Lukaku non sta riuscendo a incidere al massimo in questa Inter soprattutto in campionato dove non segna su azione dalla prima giornata. Le parole di Zara

TEMPO SCADUTO − Furio Zara analizza i numeri di Big Rom. Il belga dell’Inter deve svegliarsi: «Col Benfica in Champions League si sono sbloccati Lautaro Martinez e Correa, tocca ora a Lukaku. Score in campionato desolante, in stagione 25 presenze e solo 7 gol. Lontanissimo il ricordo del vero Lukaku di Antonio Conte con 23 gol alla prima annata e 24 alla seconda. Inzaghi si aspetta un upgrade sia perché la qualità ce l’ha e anche per il costoso esoso del suo ingaggio».