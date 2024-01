VIDEO – Lazio-Lecce 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Lecce, partita delle 12.30 della ventesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma

QUIINTA DI FILA − Lazio-Lecce 1-0 nella partita delle 12.30 della ventesima giornata di Serie A. La Lazio vince una partita molto complicata in casa contro il Lecce all’Olimpico. Il primo tempo è di marca salentina con i biancocelesti, che non riescono a trovare tanti sbocchi se non con Isaksen dopo 10′. Il Lecce è pericoloso nei primi 45′ e sfiora la rete più volte prima con Kaba e poi con Pongracic che al 33′ sottoporta su calcio d’angolo non riesce ad inquadrare la porta. Pericoloso anche Krstovic lanciato a rete, ma l’attaccante del Lecce non riesce ad impensierire Provedel. Nella ripresa, la Lazio esce meglio e dopo un’occasione con Pedro e un’altra con Zaccagni, che non trova la porta di un niente, al 57′ la sblocca con Felipe Anderson. Bravissimo il brasiliano a bucare Falcone su assist di Luis Alberto. Il Lecce reagisce e ci prova prima con Oudin e poi con Krstovic, ma la Lazio resiste e porta a casa i tre punti. Per i biancocelesti si tratta della quinta vittoria di fila tra campionato e coppa.

Video con gli highlights di Lazio-Lecce dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.