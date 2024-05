VIDEO – Genoa-Sassuolo 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Genoa-Sassuolo, match della trentaseiesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



È QUASI FINITA – Genoa-Sassuolo 2-1 nella trentaseiesima giornata di Serie A. Dopo il tentativo di rilancio contro l’Inter, il Sassuolo torna a perdere e la retrocessione in Serie B è ormai dietro l’angolo. Dopo sei minuti farebbe gol il Genoa, ma sul colpo di testa di Morten Thorsby una deviazione accidentale col braccio di Mateo Retegui impedisce che sia 1-0. Il VAR interviene anche per un tocco di Alessandro Vogliacco su Armand Laurienté, portando a un rigore per gli ospiti. Lo trasforma l’ex Andrea Pinamonti, per lo 0-1 al 31′. All’intervallo la corsa salvezza per il Sassuolo sarebbe in discesa o quasi, ma nella ripresa è tutto un altro Genoa. Il pareggio è al 56′, angolo di Aaron Martin sul primo palo dove Thorsby prolunga per il colpo di testa da due passi di Milan Badelj. Poi, al 63′, contropiede con cross di Caleb Ekuban per lo sfortunato autogol di Marash Kumbulla. E per il Sassuolo la corsa salvezza si complica terribilmente.

GENOA-SASSUOLO – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Genoa-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.