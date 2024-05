VIDEO – Verona-Torino 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Torino, match della trentaseiesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



INGUAIATI – Verona-Torino 1-2 nella trentaseiesima giornata di Serie A. Il Verona si blocca quando la salvezza sembrava ormai conquistata e ora la classifica torna a farsi un po’ più difficile. Nel primo tempo succede poco o nulla, come nella stragrande maggioranza delle partite del Torino. Poi al 67′, su una rimessa laterale sulla propria trequarti mal gestita dai granata, Suart Serdar entra in area da sinistra e dal fondo mette in mezzo per la deviazione di Karol Swiderski. Poco dopo manca il raddoppio Diego Coppola, su uscita a vuoto di Vanja Milinkovic-Savic. Ma al 77′ il Torino pareggia, su un cross da destra devia Zanos Savva per il suo primo gol in Serie A. Sbanda il Verona e crolla all’83’, con una conclusione di Pietro Pellegri sotto le gambe di Lorenzo Montipò. Al 90′ farebbe 2-2 Thomas Henry, ma il suo colpo di testa non vale per una spinta ai danni di un avversario. L’attaccante diventa una furia e, dopo il fischio finale, si fa espellere per proteste.

VERONA-TORINO – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Verona-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.