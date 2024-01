Il Milan regola la Roma a San Siro, Lukaku è Casper: un fantasma

Il Milan ha battuto 3-1 la Roma a San Siro. Reazione rossonera dopo l’uscita dalla Coppa Italia. Romelu Lukaku invisibile, come contro l’Inter.

TRIS DIAVOLO − A San Siro il big match della ventesima giornata di ritorno, ossia quello tra Milan e Roma. Entrambe arrivano dalla cocente eliminazione in Coppa Italia per mano rispettivamente dell’Atalanta e della Lazio. I giallorossi partono con personalità, manovrando bene nei primi minuti. Ma al primo tiro in porta vanno sotto: minuto 11, Reijnders serve Adli, che con una finta va via a Paredes e dal limite dell’area calcia in porta trovando l’angolo ideale per battere Svilar. Il Milan prova a mettere sotto la Roma, sfiorando il raddoppio con Theo Hernandez, che prende il palo con un tiro-cross. La squadra, oggi seguita da Toti (Mourinho squalificato va in tribuna), ci prova con gli esterni: prima Celik e poi Spinazzola. In entrambi casi Maignan gli sbarra la strada. Dopo dieci minuti di secondo tempo, il Milan trova il 2-0 con Giroud, che insacca di testa sottoporta. La Roma rischia di uscire definitivamente dal match, ma al 67′ riesce a rimettersi dentro grazie ad un fallo da rigore di Calabria su Pellegrini. Dal dischetto non sbaglia Paredes. La Roma prova a tuffarsi in avanti alla ricerca del pari, ma all’83’ subisce il 3-1: Theo Hernandez duetta con Giroud, che chiude il triangolo, e col sinistro il laterale sfonda la porta. Nel finale, è ancora Pellegrini l’ultimo baluardo a non mollare impensierendo Maignan. Musah sfiora il poker, ma prende il palo. Milan trionfa 3-1.