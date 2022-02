VIDEO – Genoa-Inter, l’ultimo precedente: Lukaku e D’Ambrosio per il +3

In attesa di Genoa-Inter di domani sera, riviviamo insieme l’ultimo precedente giocato dalle due squadre allo stadio Marassi. Partita vinta per 0-2 grazie alle reti di Romelu Lukaku e Danilo D’Ambrosio. Ecco il video.



ULTIMO PRECEDENTE – Il 24 ottobre 2020 a Marassi va in scena Genoa-Inter, ultimo precedente giocato in campionato dalle due squadre in Liguria. Una partita povera di emozioni nel primo tempo, ma che si sblocca nella ripresa. Ad aprire le marcature è Romelu Lukaku, ben imbeccato da Nicolò Barella. A dieci minuti dalla fine, ci pensa poi Danilo D’Ambrosio di testa, da calcio d’angolo, a mettere in ghiaccio la partita segnando la rete dello 0-2 finale.

GENOA-INTER 2020-2021: I GOL E GLI HIGHLIGHTS DELLA SFIDA

GOL E HIGHLIGHTS – Riviviamo insieme – nel video del canale YouTube ufficiale della Serie A – l’ultimo Genoa-Inter giocato in campionato allo stadio Marassi e appena raccontato, in attesa della partita di domani sera alle 21.00.