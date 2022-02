VIDEO – Adriano, tanti auguri! E il gol al’Udinese diventa un videogioco

L’Inter ha perso 2-0 contro il Liverpool ieri a San Siro ma ha comunque giocato e dimostrato di poter competere con le grandi squadre europee, almeno per lunga parte. Intanto però, oggi, spegne le candeline un grande ex nerazzurro, l’Imperatore Adriano.

VIDEOGAME – L’Inter ha perso 2-0 non sfigurando contro il Liverpool. Una sconfitta che brucia per come è maturata che per dà convinzione su come i nerazzurri se la possano giocare alla pari con tutti. Oggi intanto è il compleanno di un grande ex Inter, l’Imperatore Adriano. Per fargli gli auguri di 40 anni, l’Inter ha scelto un gol speciale trasformandolo in un videogame.

La difficoltà del videogioco infatti viene impostata su Imperatore. E chi se lo scorda questo gol tutto di Adriano? Ovviamente, tanti auguri anche dalla redazione di Inter-News.it.