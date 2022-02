Inter, la testa è già al Sassuolo. Cruciale tornare a vincere in Serie A

L’Inter non è riuscita nell’impresa ieri a San Siro contro il Liverpool, ma poco conta. Non c’è tempo per pensare al passato e riempirsi complimenti e rammarico. I nerazzurri hanno subito la testa al Sassuolo, prossimo impegno in Serie A.

VITTORIA – Contro i neroverdi di Dionisi, formazione di tutto rispetto che soprattutto contro le big ha saputo far bene, servirà la migliore Inter possibile. All’andata, in Emilia, il Sassuolo aveva messo in difficoltà e non poco la squadra di Simone Inzaghi che poi l’aveva vinta con i cambi dalla panchina. I nerazzurri devono archiviare il Liverpool e l’amara sconfitta rimediata e tornare a focalizzarsi sulla Serie A. La vittoria in campionato manca da due giornate (1-2 nel derby con il Milan e 1-1 a Napoli), dunque serve tornare a macinare punti per tenere vivo il sogno seconda stella.