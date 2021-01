Vidal suona la carica in vista di Sampdoria-Inter: “Stiamo arrivando!”

Arturo Vidal scalpita e suona la carica in vista di Sampdoria-Inter, in programma domani allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Il centrocampista cileno ha pubblicato una storia sul suo profilo ufficiale “Instagram” durante il viaggio verso il capoluogo ligure.

IN TRASFERTA – “Genova, stiamo arrivando!”, sono queste le parole nella storia pubblicata da Arturo Vidal. Il centrocampista cileno (che domani potrebbe partire dalla panchina dopo la prestazione poco brillante della sfida contro il Crotone) suona la carica in vista di Sampdoria-Inter, trasferta molto importante per la squadra nerazzurra vista anche la concomitanza di uno scontro diretto come Milan-Juventus e che potrebbe valere la nona vittoria consecutiva per gli uomini di Antonio Conte.