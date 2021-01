Giroud posa i bagagli: “Mi vedo al Chelsea. Quest’anno….”

Olivier Giroud spegne le voci di mercato che lo vedono protagonista. Ecco le parole dell’attaccante a Dauphiné Libéré.

CONCENTRAZIONE – Olivier Giroud sembra in partenza da dodici mesi a questa parte. Eppure è ancora al Chelsea, e in questo momento è il migliore attaccante della rosa. Il francese è a quota 9 reti in 15 presenze stagionali. Un gol in più di Tammy Abraham e Timo Werner, entrambi con un minutaggio decisamente superiore. E quindi Giroud rinnova la sua fede ai Blues: «Il resto della mia carriera? A breve termine lo vedo a Chelsea. Ora sappiamo che il calcio sta andando molto veloce, sia nella buona che nella cattiva direzione. Voglio mantenere il sangue freddo e concentrarmi sul campo. Arriverò alla fine del mio contratto al Chelsea il prossimo giugno, anche se c’è l’opzione per un altro anno. Faremo i conti a fine anno. Ma ancora una volta ho l’ambizione di vincere qualcosa con il Chelsea in questa stagione, perché ho grandi speranze legate alla qualità del nostro gruppo».

Fonte: ledauphine.com – Pierrick Le Pezennec