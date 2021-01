Sampdoria-Inter, i convocati di Ranieri: quattro gli indisponibili

Ranieri Sampdoria

Sampdoria-Inter è la sfida in programma domani allo stadio Luigi Ferraris alle ore 15.00 e valida per la sedicesima giornata di Serie A. Il tecnico dei blucerchiati chiama 23 giocatori, tra cui gli ex nerazzurri Antonio Candreva e Keita Balde. Indisponibili in quattro.

SAMPDORIA-INTER – I CONVOCATI DI CLAUDIO RANIERI

Portieri: Audero, Avogadri, Letica, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre.

Attaccanti: Balde, La Gumina, Quagliarella, Ramírez.

INDISPONIBILI – Oltre ai ventitré giocatori convocati dal tecnico blucerchiato Claudio Ranieri, sono quattro gli indisponibili: Manolo Gabbiadini, Alex Ferrari, Nik Prelec e lo squalificato Albin Ekdal.