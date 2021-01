Hakimi tra i migliori d’Europa: l’esterno destro dell’Inter nella Top 4 del 2020

Achraf Hakimi Inter-Pisa

Achraf Hakimi è tra i migliori esterni destri d’Europa nel 2020. A decretarlo è il noto sito di statistiche calcistiche Whoscored, che ha collocato il giocatore dell’Inter al quarto posto.

TRA I MIGLIORI – Come dimostrato nello scorso 2020 diviso tra Borussia Dortmund e Inter – squadra con la quale ha già messo a referto cinque reti in campionato, tra cui quella contro il Crotone della scorsa domenica – Achraf Hakimi è uno dei migliori esterni destri attualmente in circolazione. A decretarlo il noto sito Whoscored, che si basa sulle statistiche fatte registrare dai vari giocatori. In totale, il giocatore marocchino in tutto il 2020 ha messo a referto la bellezza di 14 gol e assist in sole 30 partite tra Bundesliga e Serie A. Meglio di lui soltanto Juan Cuadrado (terzo), Joao Cancelo (secondo) e Fabien Centonze del Metz al primo posto.