Nainggolan pronto a ripartire, ‘prima’ convocazione con il Cagliari

Radja Nainggolan Cagliari

In vista della sfida di domani tra Cagliari e Benevento, Eusebio Di Francesco ha diramato la prima convocazione anche per Radja Nainggolan, arrivato in prestito dall’Inter durante questa sessione di mercato. Il centrocampista belga è pronto a ripartire dopo la prima parte di stagione ai margini della squadra nerazzurra.

