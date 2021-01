Sampdoria-Inter, Vidal bocciato: Conte sceglie il sostituto! Young dal 1′

Arturo Vidal Inter-Fiorentina

Sampdoria-Inter è la sfida in programma domani alle ore 15.00, valida per la sedicesima giornata di Serie A. Secondo quanto rivelato da Paventi su “Sky Sport 24”, non è da escludere che Lukaku possa partire per Genova. Conte ha scelto il sostituto in attacco mentre a centrocampo ci sarà Gagliardini

IN PANCHINA – Sampdoria-Inter non vedrà Romelu Lukaku in campo, ma probabilmente in panchina sì: «Lukaku? Non ci sarà dall’inizio questo sì, perché la contrattura che ha avuto porterà Conte ad avere prudenza. Io non escluderei che possa andare in panchina a Genova con la Sampdoria. Dall’inizio non parte e ci sarà sicuramente Lautaro Martinez, con Sanchez favorito su Perisic».

SCELTE – Secondo Andrea Paventi, l’Inter scenderà in campo con Gagliardini in mezzo: «Inter con il 3-5-2: difesa confermata; a centrocampo Gagliardini favorito su Sensi, Vidal partirà dalla panchina dopo la prova negativa con il Crotone. Sugli esterni Young favorito su Darmian».

PROBABILE INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martinez, Sanchez.