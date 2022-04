Vidal non pensa al futuro: «Preparati per terminare stagione al meglio!»

Arturo Vidal è uno dei giocatori di cui si parla di più in ottica uscite da casa Inter. Il cileno non sembra però pensarci e, attraverso i suoi account social ufficiali, sottolinea tutta la sua concentrazione per questo finale di stagione.

PREPARAZIONE – Per pensare al futuro ci sarà tempo. C’è una stagione da concludere al meglio e questo Arturo Vidal lo sa: “Continuiamo a prepararci al massimo per finire nel migliore dei modi un’altra stagione!”.

Seguimos preparándonos a full para terminar con todo una temporada más!!!💪🏽🔥🤴🏽🙏🏽, siempre feliz, que nadie te quite nunca esa alegría de disfrutar lo que haces!!!😁😁😁🙏🏽🤴🏽🔥💣 pic.twitter.com/TiLsbNYyno — Arturo Vidal (@kingarturo23) April 13, 2022

“Sempre felice, che nulla ti tolga l’allegria di godere di ciò che fai“. Queste le parole del centrocampista dell’Inter, con un focus ben preciso. Il futuro? Ci si penserà a stagione conclusa.