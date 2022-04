Plastino: «Plusvalenze Inter? Non per forza irregolarità! Campionato folle»

L’Inter è rientrata nel secondo filone di inchiesta sul caso plusvalenze mentre una delle prime società a risultare coinvolta è stata la Juventus, per la quale sono già state avanzate delle richieste (vedi articolo). Plastino – intervenuto nel corso di Microfono Aperto, sulle frequenze di Radio Sportiva -, replica ai radio ascoltatori che chiedono come mai al club nerazzurro non tocchi lo stesso destino

DISCORSI INFONDATI – L’Inter è rientrata nel secondo filone di inchiesta sul caso plusvalenze mentre per la dirigenza della Juventus sono già state avanzate delle richieste. Michele Plastino replica a qualche radio ascoltatore inspiegabilmente contrariato: «Perché l’Inter si salva sempre? Se ci fossero gli elementi non mi sembra che stiano guardando in faccia nessuno, i giudici non fanno i tifosi. Se non ci sono gli elementi non è che per forza l’Inter debba avere irregolarità. Non ho modo di saperlo o pensarlo. Corsa scudetto? È un campionato folle, ogni giornata cambia qualcosa. Prima erano due squadre, ora l’Inter ha fatto questo rush e quindi è molto entusiasmante da questo punto di vista».

NESSUN SANTO IN PARADISO – Plastino prosegue: «Calciopoli è una ferita mai chiusa e lo capisco, però io ho sempre avuto fiducia nei giudici. Non capisco che santi in paradiso dovrebbe avere l’Inter. Non capisco per quale motivo dovrebbe essere favorita l’Inter, se mi danno qualche motivo i radioascoltatori mi inchino ma non sono convinto e non riesco a capire il perché. Cosa penso di André Onana come sostituto di Samir Handanovic? Non sono convintissimo».