Scamacca-Sassuolo, rinnovo logico! Con Inter salta solo in un caso – AP

FUTURO SCRITTO – Gianluca Scamacca ha rinnovato con il Sassuolo fino al 2026. L’attaccante neroverde è in cima alla lista dell’Inter e non solo. Secondo Alfredo Pedullà, solo la società nerazzurra può mettere in discussione il futuro del classe ’99 a prescindere da Paulo Dybala: “Scamacca-Sassuolo: rinnovo logico, scontato, ufficiale fino al 2026. Sul futuro: solo l’Inter può decidere di rinunciarvi, si è mossa prima di tutti (era agosto) e ha da mesi il sì dell’attaccante. Dybala è un’altra storia, non collegata”.